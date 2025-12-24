フリーの羽鳥慎一アナウンサーが２４日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演し、この日午後６時から「羽鳥慎一モーニングショー２０２５年をザワつかせたニュース１００連発！！」を放送することを告知した。羽鳥アナは「夜も『モーニングショー』やらせていただきます」と明かし、番組の内容などを紹介した。収録では、月曜コメンテーターを務める俳優の石原良純、金曜