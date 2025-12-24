お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が23日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身の悩まされている更年期症状を明かした。この日のテーマは「更年期」。更年期は閉経の前後5年ずつ約10年間を指し、卵巣機能の低下による女性ホルモン（エストロゲン）の減少で、心身にさまざまな不調（更年期症状）が表れる時期。検査をしてもはっきりとした原因も見つからず、生活に支障がでる