ロッテの種市篤暉投手が24日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、4500万円増の年俸1億3000万円（金額は推定でサインした。また、将来的にメジャー挑戦したい意向を球団側に伝えたことも明かした。9年目の今季は24試合に登板して9勝8敗、防御率2・63。2年ぶりの2桁勝利はならなかったが、チームトップの160回2/3を投げた。種市は「勝ち以外の部分を評価していただきました。一番成長できた年でしたし、一番野球を考え