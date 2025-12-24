２３日に亡くなったプロゴルファー・尾崎将司さんの訃報を受け、日本初のプロキャディーとして長年、尾崎さんを支えた佐野木計至さんが、追悼の言葉を寄せた。佐野木さんは海南高で尾崎さんの１学年下、ともにセンバツ優勝を果たす。早大を経て会社員となるも、尾崎さんに誘われ専属キャディーとなり、数多くの優勝に関わっていた。◇◇１２月２３日午後３時２１分だって。ジャンボの通信簿みたいやな、言うたら怒られ