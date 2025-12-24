アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。12月23日（火）に配信された同番組には、ライターの磯部涼さんが出演。著書『ルポ川崎』の取材時に衝撃を受けた、川崎独自のヤンキー文化について語った。自身の地元・千葉（幕張）などではすでに消滅していた暴走族やヤンキー文化が、川崎では取材当時（2015年頃）も現役で残っていたことに驚いたという磯部