アメリカでキャリアを積み重ね、やっとの思いで日の丸を背負ったGK村松秀司。廣山望監督が率いるU-17日本代表で副キャプテンを託され、U-17ワールドカップのアジア最終予選を兼ねるアジアカップに参戦したが、開幕直前で負傷。初先発となったグループステージ第３節のオーストラリア戦では思うようなプレーができなかった。――◆――◆――今年４月に幕を開けたU-17アジアカップ。グループステージを突破した各組１、２位の計