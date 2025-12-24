2025年12月23日、香港メディア・香港01は、日本が南鳥島周辺の深海でレアアースの試掘を実施し、2027年の商業化を目指すと報じた。記事は、海洋研究開発機構（JAMSTEC）が23日、来年1月から2月にかけて、南鳥島周辺海域で水深6000メートルの深海からレアアースを含む泥を採掘する世界初の技術テストを実施すると発表したことを紹介した。そして、このプロジェクトが内閣府が主導する「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」