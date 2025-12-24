言葉はなくても、内心うれしいのは顔を見れば伝わってくる。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合に出場したBEAST X・東城りお（連盟）が、東1局から幸先のいいアガリをものにした直後、実況から「うれしいのか？りおちゃん♪」とツッコミが入るほど、“むふー”という表情を見せて話題になった。【映像】アガれてうれしい！美女雀士、全力の「むふー顔」モデル・タレントにも引けを取らない美貌の持ち主である東城は