¸ø³«¤µ¤ì¤¿³°¸òÊ¸½ñ¤Ç1994Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎºÙÀîÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¿Í¸¢ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆ»°¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¶ËÈë¡ÉÊ¸½ñ³°Ì³¾Ê¤ÏºîÀ®¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿³°¸òÊ¸½ñ¡¢17ºý6824¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶ËÈë¡×°·¤¤¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È1994Ç¯3·î¡¢ºÙÀîÁíÍý¤ÈÍûË²¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤¿»öÌ³Êý¤Î»öÁ°Ä´À°¤Î¾ì¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡×Ê£