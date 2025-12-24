元TOKIOの山口達也（53）が、22日、Xを更新。近況を報告し、ファンから反響が寄せられている。【映像】山の中で近況報告する山口達也さん2023年3月に「株式会社山口達也」の設立を発表。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていこうと決めました」と明らかにしていた。2024年11月には一般女性と結婚したことを報告している。Xでは「依存症全般」に対する講演活動の写真をはじめ、サー