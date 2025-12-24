Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。現在、取り付け工事不要でハブ内蔵と、手間を極限まで減らしたXiaomi（シャオミ）の新作「セルフインストールスマートロック」が、お得に登場しています。 ■この記事