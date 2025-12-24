【5社連続コラボプレゼントキャンペーン】 開催期間：12月24日～ アイ･オー･データ機器は、本日12月24日11時よりGigaCrysta公式Xにて「5社連続コラボプレゼントキャンペーン」を開催する。 アイ･オー･データ機器のブランドGigaCrystaは、10月にブランド設立11年目を迎えた。設立当初よりゲームタイトルとのコラボレーションを大切にし