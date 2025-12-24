Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 以前から噂されている折りたたみiPhone。来年リリースの期待が高く、だんだんとその姿も見えてきました。Apple（アップル）ファンで、初代折りたたみiPhoenをいち早く手にしたいと考えている人はいるはず。ただ、けっこうな争奪戦になりそうです。Appleアナリストで知られるミンチー・クオ氏いわく、折りたたみiPhoneの生産・出荷が安定するの