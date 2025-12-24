俳優の熊谷真実さん（65）が2025年12月23日、自身のインスタグラムを更新。体調不良の原因について報告した。「イベントに出られなかったこと、大変申し訳ございませんでした」熊谷さんは、「すみません。21日のリアンディのイベントに出られなかったこと、大変申し訳ございませんでした」と切り出した。体調不良だったようで、「眩暈がして立ってられなくなり、ただひたすら横になっていましたが頭痛が治らないので医者に行ったと