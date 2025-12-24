THE RAMPAGE・長谷川慎が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』（カンテレ・フジテレビ系／毎週木曜深夜）より、“顔のない患者”を中心に巻き起こる事件を予感させるポスタービジュアルが、第1話本編予告映像と共に解禁された。【写真】地上波連ドラ初の単独主演を務めるTHE RAMPAGE・長谷川慎解禁日の本日12月24日は、物語の中で長谷川演じる都築亮が突然、最愛の妻を誘拐され、妻の代わり