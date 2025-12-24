西武からポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）について、ニューヨークの地元メディア「ＳＮＹ」は２３日（日本時間２４日）、最有力候補とされるヤンキースの今井獲得に、懐疑的な見方が出てきたと伝えた。同メディアによれば、米放送局「ＹＥＳネットワーク」のジャック・カリー記者が出演した番組内で、ヤンキースと今井について「私が感じ取っている雰囲気では、つながりが存在し