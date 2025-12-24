男子ゴルフで米ツアー３勝の丸山茂樹（セガサミーホールディングス）２４日、自身のＳＮＳを更新。２３日にＳ状結腸がん（ステージ４）のため死去した男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんを悼んだ。インスタグラムにゴルフクラブを手にした尾崎さんと並んで撮影した自身の古いショットをアップ。「多くはお話ししませんがデビューして最強に強い９０年代のジャンボさんのゴルフ