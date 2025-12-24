２２年の新潟２歳Ｓ、２３年のフェアリーＳなど重賞２勝を挙げたキタウイング（牝５歳、美浦・小島茂之厩舎、父ダノンバラード）が、現役を引退することが決まった。同馬を管理する小島調教師が１２月２４日、明かした。指揮官は「重賞を２勝しただけでもすごいですからね。（３歳時は）トライアルでも際どい勝負をしてくれて、（牝馬３冠の）本番にも全部出ている。えらい馬だったと思います。いい筋力などを子供に伝えてほし