ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が２３日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。大阪府の吉村洋文知事の言葉に「俺、笑えないっす」と反応した。横山は以前、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴで大阪府のイベントに呼ばれたことがあり「そこで村上（信五）と吉村さんが長めの握手をしてました」と暴露。「それで村上に『やっぱ政治とか興味あるんやな』って聞いたら『ない、ない』っていうけど、『ある、ある』にしか見えない」