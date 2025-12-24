º£·î18Æü¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´¤¦¡ÖÁíÍý´±Å¡¤Î´´Éô¡×¤¬¡¢µ­¼ÔÃÄ¤È¤ÎÈó¸ø¼°¤Êº©ÃÌ¤Î¾ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï³Ë¤òÊÝÍ­¤¹¤Ù¤­¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñÀ§¤Ç¤¢¤ëÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤âÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤âÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ²Ð¾Ã¤·¤ËÁö