男子ゴルフで国内ツアー通算９４勝を挙げたジャンボ尾崎こと、尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。尾崎さんとともに“ＡＯＮ”時代を築きあげた青木功（８３）、中嶋常幸（７１）も盟友の訃報を悼んだ。青木は「長年良きライバルとして、二人でゴルフ界を引っ張ってきただけに、言葉が無いです。また一人、大切な戦友を失い寂しい気持ちいっぱいです。長く、辛い闘病生活お疲れ様と伝えたい。叶