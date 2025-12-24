ピエトロは12月10日、ANA FESTA 福岡空港店（国内ロビー店、7番ゲート店、8番ゲート店の3店舗）で、体験型レトルト商品「おいしいの見つけ方」の第1弾「博多明太子のクリームパスタソース」「福岡県朝倉市のさらさらごんぼのポタージュ」2アイテムを先行発売している。「おいしいの見つけ方」は、食べる人が自分の感性と向き合い、おいしさを受け止める心の準備をする“体験型レトルト”という新たな食事体験を提案。湯煎の“