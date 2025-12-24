日本アクセスがパートナー企業として参加する「第14回ご当地！絶品うまいもん甲子園」（主催＝一般社団法人全国食の甲子園協会）の決勝大会および表彰式が、このほど日本アクセス大崎本社ビルで開かれた。「ご当地！絶品うまいもん甲子園」は、全国の高校生がご当地の食材を使ったオリジナルレシピで競い合う「食の甲子園」。応募総数全国85校264チームの中から、書類選考・選抜大会を見事勝ち抜いた9チームと応援投票代表1チ