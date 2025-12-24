伊藤洋輝やアルフォンソ・デイヴィスなど、怪我で戦列を離れていた選手達が相次いで復帰を果たしたバイエルン・ミュンヘンでは、新戦力の獲得よりも余剰人員の整理が強化担当者たちの間で議論として持ち上がっている。既にラファエル・ゲレイロやキム・ミンジェ、レオン・ゴレツカの名前が放出候補として現地メディアによって取り沙汰されていて、彼らの去就は今後いっそう注目されることになるだろう。2024年1月にガラタサライか