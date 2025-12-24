グーグル（Google）は、Googleフォトで「今年の写真まとめ」を作る5つの方法を案内した。 Googleフォトの「リキャップ（Recap）」を活用 Googleフォトアプリの「コレクション」タブやホーム画面上部に表示される「思い出」から、リキャップ（Recap）機能を利用できる。 今年は、リキャップから特定の人物や写真を非表示にしたり、動画編集アプリ「CapCut」に出力したりできるようになった。CapCutで