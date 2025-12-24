Å·Áð»Ôº´°ËÄÅÄ®¤Ç¡¢ÅÁÅý¤Î¹õº½Åüºî¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·ÁðÃÏÊý¤Î¹õº½Åüºî¤ê¤Ï¡¢¤ª¤è¤½250Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤âÇÀ²È¤ÎÍ­»Ö¤¬ÅÁÅý¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¢¤ê¼è¤Ã¤¿¥µ¥È¥¦¥­¥Ó¤ò°µºñµ¡¤Ë¤«¤±¡¢ºñ¤ê¼è¤Ã¤¿½Á¤òÅ´À½¤ÎÂç³ø¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¼ÑµÍ¤á¡¢·¿¤ËÆþ¤ì¤ÆÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥µ¥È¥¦¥­¥Ó¤ÏºòÇ¯¤è¤êºÙ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¹õº½Åü¤¬½ÐÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹õº½Åüºî¤ê¤Ïº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç