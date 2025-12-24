上野動物園は24日、飼育していたミミセンザンコウが18日に死んだと発表した。動物園によると、このミミセンザンコウの死去に伴い、センザンコウは国内の展示施設でゼロになった。動物園ではジャイアントパンダも1月に中国に返還され、国内飼育がゼロになる。【動画】パンダより先に…国内飼育ゼロになったセンザンコウ動物園のホームページによると、このミミセンザンコウは2006年に台湾で保護され、2012年に上野動物園に来園