LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は12月17日、「LIFULL HOME'S 2026年トレンド発表会」を 開催し、来年の注目トピックス5つを発表した。LIFULL HOME'S 2026年トレンド発表会LIFULL HOME'Sが取り上げた来年のトレンドワードは、「卒・タワマン所有主義」「こちくら郊外」「新築氷河期」「0LDK」「住まい探しもAI相談」の5つ。「卒・タワマン所有主義」とは、タワマンの価格高騰が進み、将来的な修繕積立