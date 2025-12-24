133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第8回は、「シュテファン大聖堂」をご紹介します【写真】シュテファン広場のクリスマスツリー* * * * * * *希代の芸術家が築いた宗教と歴史と美の殿堂オーストリアいよいよ年の瀬が近づいてきました。街がイルミネーションで彩られると、わくわく