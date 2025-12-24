ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「言論の行く末」。アメリカ留学時代、深夜トーク番組に国民の成熟した精神と文化を感じたというスーさん。ところが、今回のカーク氏暗殺事件では――。* * * * * * *チャーリー・カークの暗殺9月10日、トランプ支持者の保守論客チャーリー・カークがアメリカの大学で学生との討論中に暗殺され、全米に激震が走った。首元を銃で撃たれる瞬間の動画は瞬く間にSNS