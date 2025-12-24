時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは千葉県の70代の方からのお便り。アルバムを整理していたら出てきた、50年前の京都旅行の写真。当時の記憶が懐かしくよみがえり、もう一度夫婦で京都へ行ってみることにしたそうで――。* * * * * * *50年ぶりの