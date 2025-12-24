吉本新喜劇の間寛平GM（76）が24日、大阪市の吉本興業本社で「第47回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。翌年に向けての抱負を語った。寛平GMは「26年も全国に知ってもらえるように、皆で頑張っていきます」と意気込み。26年2月1日には、今年入団した「金の卵12個目」の座員による「金の卵LIVE」（YES THEATER）を開催。現在、同13個目オーディションも開催中で座員の増加も必至だ。一方で、8月には、京都の「よしもと祇園花月」が閉