米ビルボードが、韓国軍服務を全員終えて復帰間近なBTSを、今年の象徴的な大衆文化の瞬間の1つに挙げた。米ビルボードは19日、公式ホームページに「2025年のポップカルチャーを形作った最高の音楽の瞬間トップ10（THE TOP 10 WILDEST MUSIC MOMENTS THAT DEFINED POP CULTURE IN 2025）」との記事を掲載。この本文の前段でトップ10の選外ながら、強い印象を残した「特別賞」として、来春の復活を前にしたBTSの活躍を紹介した。韓国