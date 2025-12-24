SUPER EIGHT横山裕（44）が、23日放送の日本テレビ系特番「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス今年頑張った有名人祭」（午後7時）に出演。メンバー村上信五の政界進出を懸念した。この日は大阪府知事の吉村洋文氏も出演。「今回吉村さんに、イベントとして大阪御堂筋の『ランウェイ』呼んでいただいたんですけど」と、グループで「御堂筋ランウェイ2025」に出演したことを振り返った。続けて「そこで吉村さんと村上が長め