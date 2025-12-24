李家幽竹さんが、2026年に訪れたいパワースポットを全国各地から厳選！ これらのスポットは「水」の気に満ちているので、ゆっくり散策することで、強力な運気を得ることができます（構成：吉川明子）2026年は大気には水の気が満ちる「水」の年* * * * * * *李家幽竹さんの解説はこちらパワースポットを訪れる際のポイント【１】体を清め、身なりも整える風水におけるパワースポットとは、大地に無数にある気の通り道から、気があふ