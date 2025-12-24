スイス金融大手UBSがこのほど公表した報告によると、2025年の世界の億万長者（ビリオネア）数は2919人に増加し、総資産は過去最高の15兆8000億ドル（約2465兆円）に達しました。新たに誕生した億万長者は287人と、2015年に同社が統計を開始して以来、2番目に多い水準です。地域別ではアジア太平洋地域の伸びが最も顕著で、億万長者数は1036人に拡大しました。中でも中国本土は70人増の470人に達し、米国に次ぐ世界第2位となってい