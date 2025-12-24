Image: そうこ 炭酸水メーカーSodaStream（ソーダストリーム）を最初に買ったのは、もう12年ほど前でしょうか。炭酸水好きでよく飲むし、ペットボトルを買うよりもゴミ捨てや買いものが楽かなと思って購入しました。長年連れ添ってきたSodaStreamですが、これもガジェットというならば、よく好んで使うガジェット（スマホ以外）のランキングトップ3に入ります。今、改めて振り返ろうと思った