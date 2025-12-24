ÆüËÜ¶ä¹ÔÄ¹ºê»ÙÅ¹¤Ï¸©Æâ¤Î·Êµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢30¤«·îÏ¢Â³¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ Æü¶äÄ¹ºê»ÙÅ¹¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¶âÍ»·ÐºÑ³µ¶·¡×¡£ ·Êµ¤¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ30¤«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤­¡¢¸ÄÊÌ¤Î¹àÌÜ¤â¤¹¤Ù¤ÆÁ°²ó¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤­¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÆüËÜ¶ä¹ÔÄ¹ºê»ÙÅ¹ °ËÆ£ ¿¿ »ÙÅ¹Ä¹¡Ë ¡Ö·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬Âç¤­¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡× °ËÆ£ ¿¿»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÁê