ÇÐÍ¥¡¦´ä¾ëÞæ°ì¡Ê74¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¡Ê70¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥Ä¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼«Âð¥Ä¥ê¡¼·ë¾ë¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿²æ¤¬¥Ä¥ê¡¼¡¢º£Ç¯¤Ï»®¤Î¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢»®¤Î¾å¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤òÈþ¤·¤¯ÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å