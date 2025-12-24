¸µSKE48¤ÇÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Ó°æÍ¥´õ¡Ê27¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¸µ¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿û¸¶çýÜ¿¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£