¶ÌÌ¾»Ô¤Ï¡¢»äÎ©¤Î¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç³Ø¤ò¸øÎ©²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌ¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç³Ø¤Ï¡¢5³Ø²ÊÃæ4³Ø²Ê¤ÇÄê°÷³ä¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤Ë¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í²½¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌ¾»Ô¤Ï¡¢Í­¼±¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢23Æü¡¢¸øÎ©²½¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¶ÌÌ¾»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢ÍèÇ¯10·î¤ò¤á¤É¤Ë¸©¤Ø¤ÎÇ§²Ä¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢2027Ç¯4·î¤Ë¸øÎ©Âç³Ø¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø