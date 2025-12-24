【九州北部 雪の予想】予想 九州は雨のクリスマスとなりました、しかし、この雨を境に「強い寒気」が南下して雪に変わりそうです。１１時発表の予報で、２６日（金）福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県に『雪の予報』が発表されました。 、、１月３日までの を画像で掲載しています。 雪と雨シミュレーション２４日（水）～２６日（金） ２４日（水）２５日（木）は「雨」の予想ですが、２６日（金）には白い表示の