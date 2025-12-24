º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È1½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç24Æü¡¢½ª¶È¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢¤¢¤¹25Æü¤«¤éÅßµÙ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ Á´¹»»ùÆ¸262¿Í¤Î¼¯»ùÅç»Ô¤Îºä¸µ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï24Æü¡¢2³Ø´ü¤Î½ª¶È¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ´ä²¼½¤°ì¹»Ä¹¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬ÅßµÙ¤ß¤Î´Ö¤ËÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤äÊúÉé¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢»ùÆ¸ÂåÉ½¤¬ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»ùÆ¸ÂåÉ½¡Ë¡Ö´¨¤µ¤ËÉé¤±¤º¤Ëµ¯¤­¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·