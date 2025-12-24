今日24日、このあと近畿では次第に雨の範囲が広がるため、今夜のクリスマスイブのお出かけは、各地で傘が必要になるでしょう。明日25日のクリスマスも、夕方にかけて断続的に雨が降る見込みです。明日25日の夜は中部・南部を中心に天気が回復しますが、寒気の影響で気温は急降下。イルミネーションなどを見に出かける場合はしっかり防寒してください。北部では、夜遅くに雪が降り始める所もあるでしょう。今日24日近畿では次第に