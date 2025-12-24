¡Ö¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ã¤Ý¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¡É¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×´±Å¡´´Éô¡¦A»á¤Ë¤è¤ë¡È³ËÊÝÍ­È¯¸À¡É¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤Ï¤³¤Î´´Éô¤Î¹¹Å³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶­¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢³ËÊÝÍ­È¯¸À¤Ï¡Ö²á·ã¤Ê°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀìÌç²È¤ÎÀ¼¤â¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¼óÁêÊäº´´±¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Åç