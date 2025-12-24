¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³¹¤¬ºÌ¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»ÔÌ±¤é¤¬¤¢¤ë¾è¤êÊª¤ÇÂçÀä¶«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÀÅô¡£¤ª¤è¤½2¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ400ËÜ¤Î³¹Ï©¼ù¤¬¶â¿§¤Ëµ±¤­¡¢24Æü¤ÏÌëÄÌ¤·¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Q.¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤É¤¦²á¤´¤¹¡©¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥ß¥µ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ¹Ì¼