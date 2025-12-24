¿·Ç¯¤Î¹Äµï¤òºÌ¤ë½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÅÁÅý¤Î´ó¿¢ËßºÏ¡¢¡Ö½Õ¾þ¤ê¡×¤Î»Å¾å¤²ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Çß¤ä¾¾¤Ê¤É±ïµ¯Êª¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¹â¤µ¤¬2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ·î¤ËÇß¤¬»°Ê¬ºé¤­¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤Ê¤¬¤é¾þ¤é¤ì¤ë»þ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£´°À®¤·¤¿¡Ö½Õ¾þ¤ê¡×¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤äµÜÅÂ¤Ê¤É¤Ë¾þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£