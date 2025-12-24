メンズアイドルグループ・パンダドラゴンの最新シングル「Winter Song 防衛隊」が、24日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初の1位を獲得した。【画像】新たな衣装に身を包んだ5人体制のパンダドラゴン週間ポイントは12.2万PT（121,821PT）で、2025年7月28日付での「マジ☆まじない」の週間7.8万PT（77,945PT）を上回る自己最高。2024年9月にリリースした「ないとびふぉーあだんす / パLIFE!パLI