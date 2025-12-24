片山財務相との合意後、記者会見する林総務相＝24日午前、総務省林芳正総務相と片山さつき財務相は24日、2026年度に自治体へ配分する地方交付税の総額を20兆2千億円とすることで合意した。25年度当初の18兆9千億円を上回り、8年連続の増額。20兆円を超えるのは01年度以来25年ぶり。社会保障費の増加や物価高に加え、給食無償化や自治体職員の給与引き上げなどで、歳出が膨らむことを考慮した。地方交付税は自治体の財源不足を