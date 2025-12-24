吉本新喜劇は24日、大阪市内で「第47回吉本新喜劇GM月例会見」を開催。座員ののぶよし（50）は来年1月25日に「のぶよしto狂言toto」の開催を発表した。狂言と新喜劇のコラボが実現。のぶよしの小中学時代からの友人が狂言師の茂山茂（50）で、その祖父は人間国宝の四世茂山千作さん。「茂山宗彦さんが茂さんのいとこ。伝統芸能である狂言を題材として新喜劇をやらせてもらいます」と茂山茂、茂山宗彦の2人もゲストで登場する。